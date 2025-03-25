Türk futbolunun son yıllardaki en büyük gurur kaynağı olan Arda Güler, milli formayla parıldamaya devam ederken, Real Madrid'deki gölgede kalmışlığı İspanya'da gündem yaratıyor. Zekâsı, sol ayağının estetiği ve sahadaki vizyonuyla her maçta dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, ülkesinde yıldız gibi karşılanırken, Madrid'de hâlâ forma şansı bulmakta zorlanıyor.

TÜRKİYE'DE COŞKU, MADRİD'DE SABIR

Real Madrid'in yıldızlarla dolu kadrosunda Arda Güler’in forma bulamaması Türkiye’de sık sık tartışmalara yol açıyor. Takımda neden yeterince şans bulamadığına dair farklı yorumlar yapılıyor: taktik sistem uyumsuzluğu, deneyimli oyunculara olan teknik direktör tercihi ve genç yaşının getirdiği psikolojik yük. Ancak Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella net: “Arda bir mücevher, zamanı gelecek.”

BUDAPEŞTE’DE SAHADA FARK YARATTI

Marca gazetesi, Macaristan karşısında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler’in, Real Madrid ile Türkiye arasında bambaşka bir profil çizdiğini aktarıyor. Milli formayla kendine güveni yüksek, yaratıcı ve oyuna hükmeden bir figür olan Arda’nın, Madrid’deki sessizliğinin nedeni olarak öz güven eksikliği ve az süre alması gösteriliyor. Ancak kendisi bu süreci azim ve inançla yönettiğini belirtiyor.

“REAL MADRID BANA BİR PLAN SUNDU VE BEN BU PLANA HÂLÂ İNANIYORUM”

Maç sonrası Marca’ya konuşan Arda Güler, Real Madrid’deki geleceğine dair net ifadeler kullandı:

“Madrid bana bir plan verdi ve ben hâlâ bu plana inanıyorum. Hatta Madrid’den ev bile aldım. Çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım. Türkiye’deki performansım bunun göstergesi.”

"BU FORMAYI GİYMEK İÇİN DURMAYACAĞIM"

Genç oyuncu, Real Madrid taraftarlarına da özel bir teşekkür iletmeden geçmedi: “Taraftarların sevgisi bana güç veriyor. Bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim ve bu hedefime ulaşana kadar mücadele edeceğim.”

FİZİKSEL DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Güler'in sadece futbol anlamında değil, fiziksel olarak da ciddi bir gelişim gösterdiği gözlerden kaçmadı. Madrid’e ilk geldiği zamanki kırılgan görüntüsünden eser kalmadı. Disiplinli çalışma, özel antrenman programları ve profesyonelliğiyle bu gelişimi sağladığı vurgulandı.

GÖZÜNÜ ÜÇ KUPAYA DİKTİ

Güler’in bireysel hedeflerinin yanında, takım hedefleri de oldukça büyük:

“Sezon sonuna kadar üç kupayı da kazanmak istiyoruz. Madrid her zaman kazanmak için oynar. Benim de kişisel hedefim, her maçta forma giymek ve takıma katkı sağlamak.”

GELECEĞİ PARLAK, İNANCI TAM

Henüz 19 yaşında olan Arda Güler, hem fiziksel hem mental olarak büyüyor. Türkiye’nin göz bebeği olan genç yetenek, Real Madrid formasını hak etmek için sessiz ama kararlı bir savaş veriyor. Taraftarlar umutla onun sırasını beklerken, Arda “ben hazırım” mesajını net bir şekilde veriyor.