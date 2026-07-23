2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yaptığı tatili bitiren Arda Güler, Real Madrid'in Jose Mourinho liderliğinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampına katıldı. Antrenman performansıyla İspanyol basınından tam puan alan milli yıldız, kampın en çok dikkat çeken isimlerinden oldu.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla gazetecilerin yanı sıra teknik heyeti de oldukça etkiledi. Haberde, "Türk oyuncu, tatilden döndükten sonra çıktığı ilk antrenmanların yıldızı oldu" denildi.

MOURİNHO'NUN İŞİNİ ZORA SOKTU

Öte yandan Arda'nın bu performansı, teknik direktör Jose Mourinho'nun yapacağı tercihleri de iyice kapana kıstırdı. Portekizli deneyimli çalıştırıcının, ideal 11'ini belirlerken Arda Güler ismini göz ardı etmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.

İspanyol basını ayrıca milli yıldızın parmak ısırtan performansını takım arkadaşı Jude Bellingham ve yeni transfer Bernardo Silva gibi isimlerle kıyaslayarak, iki futbolcudan da performans olarak geride kalmadığını yazdı.