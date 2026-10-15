Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Roma'yı 4-3 yendiği maçta iki asist yapan Arda Güler, İspanyol basınının gündemine oturdu. Milli futbolcunun performansı övgü toplarken teknik direktör Mourinho'nun ilk 11 tercihi de eleştirildi.

İspanyol ekibi, 57. dakikada 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 21 yaşındaki Arda, oyuna girdikten sonra yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

"ARDA GÜLER, MOURINHO'NUN MADRİD'İNE HAYAT VERDİ"

Marca, milli futbolcunun oyuna girmesiyle karşılaşmanın gidişatının değiştiğini vurguladı. Gazete, "Arda Güler, Mourinho'nun Madrid'ine hayat verdi. Yedek kulübesinde başlayan Güler'in oyuna girmesi, maçın gidişatını kökten değiştirdi. Güler'in sol ayağı üç mucize gerçekleştirdi, kullandığı üç korner vuruşu geri dönüşü sağladı. Arda sahada olunca Real Madrid bambaşka bir takım oluyor." değerlendirmesini yaptı.

AS ise "Arda Güler'in oyuna girmesiyle her şey değişti" diyerek Türk oyuncunun takıma topa sahip olma yoluyla ritim kazandırdığını yazdı. Arda'nın yedek kalmasını haksızlık olarak niteleyen gazete, bu tercihin olası gerekçesi olarak soyunma odasındaki hiyerarşiyi gösterdi.

"GÜLER GERİ DÖNÜŞÜN ORGANİZATÖRÜYDÜ"

El Pais, Arda'nın köşe vuruşlarından yedi dakikada üç gol doğduğunu belirtti. Gazete, sonradan oyuna giren Arda Güler, Endrick ve Espi'nin takım üzerindeki etkisini, "Unutulmuşlar kulübü, Madrid'i Roma karşısında kurtardı" sözleriyle anlattı.

SPORT da Mourinho'nun başlangıç planını eleştirerek sonradan oyuna giren futbolcuların katkısını öne çıkardı. Gazete, "Güler geri dönüşün organizatörüydü" değerlendirmesinde bulundu.

İLK 11 TERCİHİNE ELEŞTİRİ

OK Diario, son lig maçındaki iyi performansına rağmen Arda'nın bu sezon üçüncü kez yedek bırakıldığına dikkat çekti. Endrick ve Arda'nın oyuna girmesini galibiyette belirleyici bulan gazete, milli futbolcunun takımın hücum oyununu geliştirmeye yardımcı olduğunu yazdı.

Mundo Deportivo ise geri dönüşü getiren üç golün de Arda'nın paslarıyla başlayan duran toplardan geldiğini vurguladı. Gazete, Mourinho'nun Vinicius ve Dumfries'in yerine Endrick ile Arda Güler'i sahaya sürmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini belirtti.