Real Madrid forması giyen Arda Güler, CIES'in 32 Avrupa ligini kapsayan araştırmasında 90 dakika başına 0,72 asist beklentisiyle ilk sıraya yerleşti. Araştırmada 22 yaş altı futbolcular, asist beklentisi (xA) ölçütüne göre sıralandı. Arda Güler'i 0,57 ile Barcelonalı Lamine Yamal takip etti. Vaduz oyuncusu Lutfi Dalipi ise 0,45 asist beklentisiyle üçüncü oldu. BATRAKOV ÜÇÜNCÜLÜĞÜN 0,05 PUAN GERİSİNDE Galatasaray'ın Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, 90 dakika başına 0,40 asist beklentisiyle dördüncü sırada yer aldı. Batrakov ile üçüncü sıradaki Dalipi arasında 0,05 puanlık fark oluştu. Galatasaray, Batrakov ile ağustos ayında 2026-27 sezonundan itibaren geçerli beş yıllık sözleşme imzalamıştı.

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