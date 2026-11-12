UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Zorlu maçta gol perdesini Arda Güler açtı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kullanan milli futbolcu, topu kalenin üst köşesine göndererek ağlarla buluşturdu.
Milli yıldızın attığı gol sosyal medyaya da damga vurdu. Arda'nın attığı gole yorum ve beğeni yağdı.
AVRUPA BU GOLÜ KONUŞTU
Arda’nın harika golü Avrupa'nın da manşetlerini süsledi. İşte o yorumlar:
Marca: "Arda Güler yine sihrini konuşturdu! Belçika karşısında ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle takımını öne geçirdi.''
AS:"Arda Güler resitali. Genç yıldız, muhteşem bir gol attı.''
Mundo Deportivo: "Arda Güler'in kalitesi sahaya damga vurdu. 20. dakikada attığı estetik golle Belçika kalecini çaresiz bıraktı."
HLN: Belçika, Türk mücevher Arda Güler'i durduramadı.''