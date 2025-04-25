La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Bu kritik galibiyetin mimarı olan Arda, performansıyla İspanyol basınında manşetleri süslerken, teknik direktör Carlo Ancelotti'den de tam not aldı.

ARDA’NIN HER MAÇI FENERBAHÇE’YE KAZANÇ GETİRİYOR

Genç yıldızın yükselen grafiği sadece Real Madrid’i değil, eski kulübü Fenerbahçe’yi de sevindiriyor. Arda Güler'in sözleşmesindeki özel bonus maddesi gereği, oynadığı her 25 maç için Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro ödeme yapılıyor. Bugüne kadar 49 maçta forma giyen Arda, bir kez daha sahaya çıkarsa sarı-lacivertli kulüp 4 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

BONUS KAZANCI 4 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Fenerbahçe, Arda Güler’i geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e göndermişti. Sözleşmeye eklenen 10 milyon Euro'luk bonus maddesi sayesinde, milli oyuncunun performansı sarı-lacivertli kulübe ek gelir sağlıyor. Arda'nın bir maç daha oynaması durumunda bu bonus toplamda 4 milyon Euro'ya ulaşmış olacak.

REAL MADRID PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

Real Madrid formasını şimdiye dek 49 kez giyen Arda Güler, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 7 de asist yaptı. Sezonun kalan haftalarında daha fazla süre bulması beklenen genç yıldızın, hem Real Madrid kariyerinde hem de Türkiye futbolu adına önemli izler bırakması bekleniyor.