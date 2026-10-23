Real Madrid'de Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde Jose Mourinho'nun kadro seçenekleri şekilleniyor. AS'ın haberine göre; Portekizli teknik direktörün üzerinde durduğu üç farklı planda da Arda Güler bulunuyor. Milli futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Arda'nın yanı sıra Courtois, Konate, Cucurella, Tchouameni, Diomande, Bellingham, Valverde ve Mbappe de üç planın ortak isimleri arasında yer alıyor. Ancak sağ bek tercihi, diğer bölgelerdeki görev dağılımını değiştirebilir.

ARDA MERKEZDE YA DA SAĞ KANATTA

Habere göre Valverde'nin sağ bekte kullanıldığı seçenekte Arda'nın merkezde, Endrick veya Bernardo Silva'nın ise sağ kanatta başlaması öngörülüyor.

Dumfries ya da Trent'in sağ bekte görev aldığı diğer seçenekte Arda sağ kanada geçecek. Bu düzende Valverde, orta sahada Tchouameni'nin partneri olacak.

Son planda ise sağ bekte yine Dumfries ya da Trent yer alırken Valverde sağ kanatta, Arda merkezde konumlandı. Bu nedenle Mourinho'nun ilk 11'ini şekillendirecek kritik tercihin Valverde'nin hangi bölgede kullanılacağı olduğu belirtildi.

BARCELONA 27, REAL MADRİD 21 PUANDA

Sezonun ilk El Clasico'su, 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanacak. Ligde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Barcelona'nın 27 puanı bulunuyor. Real Madrid ise dokuz maçta iki yenilgi alarak 21 puan topladı.