Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı. Arda Güler, son iki golde verdiği paslarla galibiyetin belirleyici isimlerinden oldu.

Roma, sahasında iki farklı üstünlüğü yakaladı ancak 83. dakikadan itibaren yediği üç golle maçı kaybetti.

59. dakikada oyuna dahil olan Arda, 85. ve 90. dakikalarda Endrick ve Rüdiger'in gollerinde asist yaptı. Milli futbolcunun iki asistle katkı verdiği geri dönüşün ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı.