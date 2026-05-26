Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, 2026 Dünya Kupası öncesi müjdeyi verdi. Kas yaralanması nedeniyle son haftalarda Real Madrid’deki formasından uzak kalan Arda, son hafta oynanan Bilbao maçında 16 dakika süre aldı. Arda, sakatlığını tamamen atlattığını açıkladı.

KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Trt Spor'a konuşan Arda Güler, "Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM’DA AİLE ORTAMI VAR

Vincenzo Montella’nın güzel bir milli takım oluşturduğunu söyleyen Arda, "Montella çok güzel bir Milli Takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam. Milli Takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz." dedi.

XABİ ALONSO MESAJ ATTI

Eski teknik direktörü Xabi Alonso ile arasında geçen konuşmayı anlatan Arda Güler, "Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum. diye konuştu.

TAKINTILIĞI OLDUĞUM KONULAR VAR

Saha içindeki mücadelesinde bahseden milli yıldızımız, "Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim.’’ ifadelerini kullandı.