Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Formula 1 İspanya Grand Prix’sini tribünden takip etti. Madrid’de düzenlenen organizasyona sevgilisi Duru Nayman’la birlikte katılan Güler, spor dünyasının yıldız isimleri arasında yer aldı. Genç futbolcunun dört kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen’le buluşması ise organizasyona damga vuran anlardan biri oldu.

ARDA GÜLER SEVGİLİSİYLE FORMULA 1’DE

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın sezonun 14. yarışı olan İspanya Grand Prix’si, çok sayıda ünlü ismi ağırladı.

Arda Güler de yarışın seyircileri arasında yer alırken organizasyona Duru Nayman’la birlikte katıldı. Çiftin el ele görüntülenmesi dikkat çekti. Güler’in sade giyim tercihi de İspanyol basınının ilgisini çekti.

Junior ve sevgilisi, Madrid GP’sinde tercih ettikleri dikkat çekici kombinlerle öne çıktı. İki futbolcunun partnerleriyle etkinlikteki stil tercihleri, yarışın ardından sosyal medyada karşılaştırılmaya başlandı.

VERSTAPPEN’LE FORMA TAKASI

Arda Güler, organizasyon sırasında Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ile bir araya geldi.

İki yıldızın buluşmasında Güler, Verstappen’e imzaladığı Real Madrid formasını hediye etti. Verstappen de kendi formasını imzalayarak milli futbolcuya verdi.

Forma takasının ardından birlikte fotoğraf çektiren Güler ve Verstappen, sarılarak vedalaştı.