Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yoğun geçen sezonun ardından tatil sezonunu açtı. Başarılı futbolcu, ailesi ve sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Bodrum’da görüntülendi. Çiftin plajdaki keyifli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, İspanya La Liga’da sezonun sona ermesinin ardından Türkiye’ye geldi. Real Madrid’de gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, tatil için rotasını Bodrum’a çevirdi.
Genç futbolcu, ailesi ve basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Bodrum’daki Titanic Otel’in plajında görüntülendi. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, samimi halleriyle tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Özellikle denizde voleybol oynadıkları anlar dikkat çekerken, genç âşıkların neşeli tavırları objektiflere yansıdı.
Plajdaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları çiftin uyumuna yorum yağdırdı.
Sezon boyunca sergilediği başarılı performansla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arda Güler’in, bu tatille birlikte yeni sezon ve 2026 FIFA World Cup öncesi moral depoladığı belirtildi.
