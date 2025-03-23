A Milli Takımımız'ın yıldızı Arda Güler, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiğimiz maçın ardından konuştu.

'3 SENEDİR BURADA KAYBETMEMİŞLERDİ'

Mücadelede 1 gol atan Arda Güler, "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'FAULLE SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Arda Güler, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.

'BÜYÜKLERDEN KORKMUYORUZ'

Yıldız futbolcumuz, "Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Taraftarlara mesaj gönderen Arda Güler, "Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder." dedi.