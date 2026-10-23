İspanyol devi Real Madrid'de son dönemde sergilediği üst düzey futbolla parmak ısırtan ve form grafiğini zirvede tutan Arda Güler, kulüpteki geleceğini perçinledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Leipzig'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden eflatun-beyazlılarda rakip fileleri havalandırarak galibiyetin mimarlarından olan 21 yaşındaki milli yıldız, performansının karşılığını yeni bir sözleşmeyle aldı.

UZUN SÜREÇ İMZAYLA TAÇLANDI

Real Madrid yönetimi, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında bulunan genç yıldızının geleceğini uzun vadeli olarak garanti altına almak adına geçen Ağustos sonunda masaya oturmuştu. Taraflar arasında aylar önce varılan prensip anlaşması, yürütülen titiz müzakerelerin ardından resmiyete döküldü. Kulüp yetkilileri ve oyuncu cephesi arasındaki tüm detayların çözüme kavuşturulmasıyla birlikte yeni mukavelenin yasal prosedürleri tamamlandı.

REAL MADRİD'İN GELECEĞİ OLDU

Dünyaca ünlü transfer uzmanı ve gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arda Güler'in önümüzdeki 5 yılı kapsayan yeni kontratı tamamen imzalanarak resmi kayıtlara geçti. Genç yeteneği uzun vadeli projesinin merkezine yerleştiren İspanyol devinin bu hamlesi, Madrid cephesinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. İmzaların atılmasının ardından Real Madrid kulübünün milli futbolcunun yeni sözleşmesini kısa süre içinde resmi kanalları aracılığıyla tüm dünyaya duyurması bekleniyor.