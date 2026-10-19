Real Madrid ve Sevilla, İspanya La Liga'nın 9. haftasında karşı karşıya geldi. Estadio Bernabeu'da oynanan mücadele, Real Madrid'in 4-1'lik galibiyeti ile tamamlandı. Real Madrid'in gollerini 30. dakikada Arda Güler, 37. ve 63. dakikada (penaltı) Kylian Mbappe ile 82. dakikada Diomande kaydetti. Sevilla'nın tek golünü 80. dakikada Bueno attı. ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI Milli yıldızımız Arda Güler, Sevilla maçına ilk 11'de başladı ve 78. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı. Arda Güler, 30. dakikada topun gelişine muhteşem bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 21 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Sevilla ise 14 puanla 6. sıraya geriledi.

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