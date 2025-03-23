A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Macaristan’a konuk oldu. Mücadeleye hem skor hem de saha içindeki gerilimler damga vurdu. Özellikle Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma, karşılaşmanın önüne geçti.

ARDA GÜLER SAHNEDE, MONTELLA'DAN 11'DE ŞANS

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, bu kez teknik direktör Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Genç yıldız, ilk yarıdaki performansıyla dikkat çekerken, 39. dakikada attığı golle skora katkı sağladı.

GOL SONRASI "SUS" İŞARETİ: TANSİYON TIRMANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan ikili mücadelelerde Arda Güler ile Szoboszlai arasında başlayan gerilim, golle birlikte zirveye ulaştı. Arda Güler, ağlara gönderdiği golün ardından rakibi Szoboszlai’ye dönerek "sus" işareti yaptı. Bu anlar kameralara da yansıdı.

TARTIŞMA BÜYÜMEDEN SONLANDI

İki oyuncu arasındaki tansiyon maç boyunca zaman zaman yeniden yükselse de, takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. Ancak milli yıldızın kararlı duruşu ve özgüveni, sosyal medyada da gündem oldu.