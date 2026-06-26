2026 Dünya Kupası'nda ilk iki maçtaki mağlubiyetin ardından son karşılaşmada ABD'yi 3-2 mağlup etsek de elenmemizin önüne geçemedi... Ev sahibi ve grup lideri ABD karşısında perdeyi açan Arda Güler ise karşılaşmanın ardından özeleştiride bulundu.

Eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen 21 yaşındaki yıldız, şunları kaydetti:

"Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Bundan sonra telafi edip, kendimizi kanıtlamak için bir fırsat olacak, inşallah bunu başarabiliriz.

Hiçbirimiz iyi oynamadık bu yüzden ne deseler haklılar. Kötü oynadık, elendik. Bu yüzden ne deseler haklılar ama inşallah bundan sonra telafi edebiliriz."