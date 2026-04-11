İspanya LaLiga’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Zirve yarışından iyice kopan Real Madird, lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü.

ARDA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Teknik direktör Alvaro Arbeloa, milli futbolcu Arda Güler'i Girona maçında kulübede tuttu ve 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna aldı.

Mücadelenin son bölümünde eflatun beyazlıların sol kanattan kazandığı serbest vuruşu kullanan Arda Güler, barajdaki tek savunmacıyı isabet aldı. Yaşanan pozisyonun ardından Real Madridli taraftarlar milli yıldızı sosyal medya üzerinden hedef aldı.

Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşu ağır ifadelerle eleştiren taraftarlar eleştiri dozunu yükseltti. Özellikle "Arda Güler hayatımda gördüğüm en kötü duran top kullanıcısı. Köşe vuruşu da frikik de atmayı hiç bilmiyor." yorumu dikkat çekerken milli yıldız sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

İSPANYOL BASINI NOTUNU VERDİ

Real Madrid'in yaşadığı beraberlik sonrası İspanyol basınından Diario AS, "Ya Münih ya da uçurum" manşetiyle verdiği haberde, "Real Madrid iki puan daha kaybetti ve La Liga hedefine veda etti. Mbappe'ye verilmeyen penaltı kararı büyük bir tartışmaya yol açtı. Herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için Real Madrid, Bernabeu'daki öfkeli kalabalığa Münih'in ya hep ya hiç olduğunu açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

MARCA ise Arbeloa'nın tercihlerini eleştirerek, "Münih denemesi tam bir fiyasko oldu" başlığını attı. Haberde, "Münih hazırlıklarını yanlış yorumladı ve La Liga'da hem futbol hem de karakter eksikliğiyle bir adım daha geriye gitti." sözlerini kullandı.