İlk iki maçta Avustralya ve Paraguay'a yenilerek elendiğimiz 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son karşılaşmasında ev sahibi ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda ettik.

A Milli futbolcular maç sonu röportajlarda duygularını paylaşırken, en dikkat çeken anlar Arda Güler ve TRT muhabiri İbrahim Kırkayak arasında yaşandı.

MAÇTAN ÖNCE "ÜZÜLDÜLER" SÖZLERİ

Muhabiri İbrahim Kırkayak, maça sayılı dakikalar kala yaptığı bilgilendirme yayınında "Arda, Merih, Hakan gibi oyuncular eleştirilerden çok etkilendi. Çok mutsuzlar" şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak maç sonu Arda Güler'in kendisini düzelttiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte ikili arasında maç sonu röportajında yaşanan diyalog:

Arda Güler: "Abi şunu söylemek istiyorum... Galiba maçtan önce benim üzgün olduğum, moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz. Kesinlikle şunu söylemek istiyorum; tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Bundan sonraki her maç bizim kendimizi tekrar kanıtlayıp telafi etmemiz için bir şans olacak."

"SİZİ KORUMAK ADINA YAPTIK"

İbrahim Kırkayak: "O yorumumuz şu anlamdaydı. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Eleştiriler seviyenin biraz altına düşünce sizlerin moral bozukluğunu belirtmek istedik orada. Seviyesiz eleştiriler gelince burada biz sizi korumak adına yorumlar yaptık."

"İYİ DEĞİLDİK, HAKLILAR"

Arda: "İyi oynamadım. Hiçbirimiz de iyi oynamadık. Ne deseler haklılar. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik. O yüzden ne deseler haklılar, inşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz."