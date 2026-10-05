Transfermarkt, LaLiga'da oynayan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Real Madrid'in yıldızı ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Arda Güler, yapılan son değerlendirmelerle birlikte Türk futbol tarihine geçti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALISI

Transfermarkt tarafından yapılan son güncellemeye göre Arda Güler'in piyasa değeri 10 milyon euro artarak 100 milyon euroya yükseldi. Bu artışla birlikte Güler, LaLiga'da bu değere ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı.

Aynı güncellemede Getafe forması giyen Enes Ünal'ın piyasa değeri ise 7 milyon euroda sabit kaldı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıya 7 maça çıkan Arda Güler, 5 maça ilk 11'de başladı ve 1 gol atarken 2 asist yaptı.

Milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.