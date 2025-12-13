İspanya LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, son dönemde takımının değişilmez isimleri arasına adını yazdırırken piyasa değerini de katladı.

Arda Güler, Transfermarkt'ın yaptığı son piyasa değeri güncellemesiyle dengeleri alt üst etti. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro'ya yükseldi. Arda, bir diğer milli gurur Kenan Yıldız'ı geride bırakarak Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

30 MİLYON ARTTI

20 yaşındaki yıldızın bir önceki güncellemede piyasa değeri 60 milyon Euro olarak belirlenmişti. Son güncellemenin ardından Arda Güler'in değerinde 30 milyon Euro'luk artış yaşandı ve piyasa değeri 90 milyon Euro olarak açıklandı. Milli yıldız, bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol atarken 9 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın güncellemesinden önce Kenan Yıldız 75 milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alıyordu.