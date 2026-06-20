Milli Takım’dan Dünya Kupası’na erken veda… İlk maçta Avustralya’ya yenilen Türkiye ikinci maçta da Paraguay’a 1-0 yenildi ve turnuvaya erkenden veda etti.

Karşılaşmanın ardından Arda Güler yaptığı açıklamada özür diledi. Milli oyuncunun konuşması şu şekilde: "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz."