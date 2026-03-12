Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. Maçın rövanşı haftaya İngiltere’de oynanacak.

Karşılaşmaya damga vuran an ise, kornerde Arda Güler ile Erling Haaland'ın eşleştiği anlar oldu. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Arda, 70 dakika oyunda kalırken maçta Erling Haaland'ı savunmaya çalıştığı pozisyon yeniden gündem oldu.

Dün akşam kullanılan bir korner sırasında Arda Güler ile yine Erling Haaland eşleşti. Boy farkı ortaya bu eşleşmenin görüntüleri de sosyal medyada viral oldu. Maçın ardından Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki samimi görüntüler de ekrana yansıdı. İki oyuncu maç sonunda birbirine sarıldı.

İKİNCİ KEZ GÜNDEM OLDU

Bu sezon lig aşamasında oynanan maçta ceza sahası içindeki bir pozisyonda Arda Güler, Haaland'ı marke etmeye çalışmıştı. O maçtaki pozisyon da sosyal medyada gündem olmuştu.