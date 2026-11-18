Globe Soccer Ödülleri’nin 17’ncisi bu yıl, 28 Aralık’ta Dubai’de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Organizasyonda Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu, Yılın En İyi Erkek Futbol Takımı, Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı, Yılın En İyi Teknik Direktörü, Yılın En İyi Forveti, Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu, Yılın En İyi Defans Oyuncusu, Yılın En İyi Kalecisi, Yılın Yükselen Oyuncusu, Orta Doğu’nun En İyi Futbolcusu, Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü, Yılın En İyi Sportif Direktörü ve Yılın En İyi Futbolcu Menajeri kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ kategorisinde aday gösterildi. Cubarsi, Diomande, Endrick, Espi, Froholdt, Karl, Kouropi, Lewis-Skelly, Manzambi, Nusa ve O'reilly’nin yanı sıra Arda Güler ile Kenan Yıldız da ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu ödüle geçtiğimiz sezonlarda da aday gösterilmişti. Söz konusu ödülü 2022'de Victor Osimhen, 2023'te Jude Bellingham, 2024'te Lamine Yamal, 2025'te Desire Doue kazanmıştı.