Real Madrid forması giyen Arda Güler, şutla sonuçlanan pas istatistiğinde Avrupa'nın yıldızlarını geride bıraktı. Driblab verilerine dayanan Cadenaser haberine göre milli futbolcu, Avrupa'nın beş büyük liginden incelenen 260 hücumcu orta saha ve kanat oyuncusu arasında maç başına 5,26 ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

Aynı istatistikte Kevin De Bruyne maç başına üçün biraz üzerinde, Lamine Yamal ise yaklaşık üç şutla sonuçlanan pas ortalamasına sahip. Arda'nın takım arkadaşlarını şut pozisyonuna sokan pasları, karşılaştırmanın öne çıkan verisi oldu.

PAS İSABETİ YÜZDE 90'A YAKIN

Cadenaser'in aktardığı verilere göre Arda'nın pas isabet oranı yüzde 90'a yakın. Maç başına tamamladığı uzun pas sayısı da neredeyse iki katına çıkan milli futbolcu, oyun kurulumunda daha fazla rol alıyor.

Haberde, Arda'nın hem açık oyunda hem de duran toplarda pozisyon yaratma becerisini geliştirdiği belirtildi. Geçen sezon 90 dakika başına 1,05 olan top sürme ortalamasının da iki katına yaklaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla Sevilla ve Leipzig maçlarında da gol kaydetti.