Kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda Güler teknik direktör Xabi Alonso’nun gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Milli oyuncu, Alonso'nun ilk 11 adayları arasında önemli bir yere sahip oldu. Marca'nın haberine göre; milli yıldız Real Madrid ile üçüncü sezonunda yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı. Carlo Ancelotti döneminde düzensiz süreler bulan genç yetenek, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla İspanyol teknik adamı etkilediği öne sürüldü.

ALONSO ÇOK BEĞENDİ

Ayrıca haberde İspanyol çalıştırıcının, Arda Güler'in hem performansı hem de mevkisinin gerekliliklerini öğrenmeye olan isteği sebebiyle çok beğendiğinden bahsedildi. Arda 2024/25 sezonunda 49 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda Real Madrid’e 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.