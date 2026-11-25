UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV'yi 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanyol ekibinde, ikinci yarıda iki asist yapan Arda Güler galibiyetin öne çıkan isimlerinden oldu.

Milli futbolcu, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde son pası verdi. İspanyol basını, Arda'nın takımın geri dönüşündeki rolüne geniş yer ayırdı.

''SANKİ ARDA GÜLER'İN ENSESİNDE GÖZÜ VAR''

Arda'nın asist yaptığı takım arkadaşı Valverde, milli futbolcunun performansını “Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!” sözleriyle değerlendirdi.

Telemadrid ise Arda'nın 70. dakikada Jose Mourinho tarafından Camavinga ile değiştirildiğini ve Bernabeu seyircisinin alkışlarıyla sahadan ayrıldığını aktardı. Yayın kuruluşu, milli oyuncuyu Mourinho'nun gözdesi olarak niteledi.

''BU TÜRK BİR DAHİ''

Bernabeu Digital, “Bu Türk bir dahi” başlığıyla değerlendirdiği Arda için “Arda Güler, Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı. Milli futbolcunun, devre arasına geride giren takımın toparlanmasında ana oyun kurucu rolünü üstlendiğini yazdı.

Aynı yayının paylaştığı istatistiklere göre Arda, sahada kaldığı 70 dakikada ikisi net gol fırsatı olmak üzere 5 pozisyon yarattı. Paslarının yüzde 90'ında isabet sağlayan milli futbolcu, 5 uzun pasının 3'ünde hedefi buldu, 74 kez topla buluştu ve 2 şut çekti.

İKİNCİ YARIDAKİ GERİ DÖNÜŞE DAMGA VURDU

Mundiario, Arda'nın Jude Bellingham ile birlikte takımın yaratıcılık yükünü üstlendiğini belirtti. Valverde'ye yaptığı asisti öven yayın, oyundan çıkmadan kısa süre önce Mbappe'ye verdiği gol pasına da dikkat çekti.

Tribuna Salamanca, Real Madrid'in ikinci yarıdaki reaksiyonuna Arda'nın öncülük ettiğini yazdı. Diario de Leon ise Arda ve Bellingham'ın performansını “Arda ve Bellingham, 1988'in hayaletlerini gömdü” başlığıyla okuyucularına duyurdu.