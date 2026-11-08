İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, Estadio de Mestalla'da karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Real Madrid'in gollerini 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe attı. Milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde de asisti yapan isim oldu. Arda, 84 dakika sahada kaldı.
SON 6 MAÇTA İNANILMAZ PERFORMANS
Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile karşılaştığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, bu golle son 6 karşılaşmadaki doğrudan gol katkısını 6'ya çıkardı.
Real Madrid formasıyla son 6 maçta 3 gol atan milli futbolcu, aynı dönemde 3 de asist yaptı.