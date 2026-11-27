Milli futbolcu Arda Güler, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından sosyal medyada yayımladığı “Türkiye olarak hep birlikte kazandık” paylaşımını beğendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede Filistin'e destek pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti.
Yaşananların ardından çok sayıda kulüp Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı. Real Madrid forması giyen Arda Güler de siyah-beyazlı kulübün maç sonrası paylaşımına yaptığı beğeniyle destek verdi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.