Milli futbolcu Arda Güler, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından sosyal medyada yayımladığı “Türkiye olarak hep birlikte kazandık” paylaşımını beğendi. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede Filistin'e destek pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti. Yaşananların ardından çok sayıda kulüp Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı. Real Madrid forması giyen Arda Güler de siyah-beyazlı kulübün maç sonrası paylaşımına yaptığı beğeniyle destek verdi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

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