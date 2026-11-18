Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Milli futbolcunun imzanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşıma eski kulübü Fenerbahçe'den tebrik mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından, "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" yorumu yapıldı. Arda da bu mesaja "Her zaman kalbimizdesiniz ailem." yanıtını verdi.

"HAYALİM, BU FORMAYI UZUN YILLAR BOYUNCA GİYMEK"

Arda Güler, sözleşmesini uzatmasının ardından yaptığı paylaşımda Real Madrid formasını ilk giydiği günkü gurur ve mutluluğu hissettiğini, artık daha büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Milli futbolcu hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak."

Arda, paylaşımını "Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032." sözleriyle tamamladı.