Milli futbolcumuz Arda Güler’e olan benzerliği sayesinde geniş kitlelerce tanınan Kübranur Akkurt, yaşamında yepyeni bir sayfa açtı. Geçmişte milli yıldız Arda Güler’i andıran yüz hatlarıyla kamuoyunun ilgisini çeken Akkurt, bu defa kariyerindeki önemli bir adımla gündeme geldi.

Yükseköğrenimini başarıyla noktalayan Akkurt, diplomasını almasının hemen ardından profesyonel çalışma hayatına adım attı.

MEZUN OLDUĞU OKULA EBE OLARAK ATANDI

Kübranur Akkurt, senelerce sıralarında eğitim aldığı üniversiteye bu kez ebe unvanıyla adım attı. Bu gelişmeyle birlikte Akkurt, öğrencilik yıllarını geçirdiği eğitim kurumuna, mesleğini icra etmek üzere sağlık personeli sıfatıyla dönüş yapmış oldu.

ARDA GÜLER'E OLAN BENZERLİĞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kübranur Akkurt’un adı, daha evvel Real Madrid forması giyen milli yetenek Arda Güler ile olan çarpıcı benzerliği sayesinde kamuoyunda karşılık bulmuştu. Söz konusu benzerlikle tanınırlık kazanan Akkurt, akademik sürecini nihayete erdirmesinin ardından çalışma yaşamını artık ebe olarak sürdürüyor.