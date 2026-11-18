Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İspanyol kulübünün duyurduğu kararla genç oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesinin yeni bitiş tarihi 2032 oldu.

Eflatun beyazlıların açıklaması şu şekilde: "Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı; bu anlaşma sayesinde Arda Güler, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde kalacak.

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılmıştı. Kulübümüzün formasını giydiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 şampiyonluk kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası. Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar milli takımda 38 maça çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi’nde “Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülünü aldı."