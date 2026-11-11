Real Madrid'in Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in hakemle yaptığı konuşma, sonradan paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Milli futbolcu, tartışmalı bir pozisyonun ardından takımının lehine penaltı verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde Arda Güler'in hakeme, "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" dediği görüldü. Milli futbolcunun bu sözleri sosyal medyada beğeni topladı.

LaLiga'nın 12. haftasında oynanan mücadelede bir gol ve bir asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Yaşananların ardından Arda Güler, İspanya'da gündem olurken, sosyal medyada ise o anlar fair-play örneği olarak paylaşıldı.