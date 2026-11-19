Real Madrid, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler’in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Milli futbolcunun önceki sözleşmesi 2029’da sona erecekti. Sözleşme uzatıldığının resmen açıklanmasının ardından İspanya’nın spor gazeteleri Marca ve AS, Arda Güler’e birinci sayfalarında yer verdi. İSPANYOL BASININDA ARDA MANŞETLERİ Marca, “Yenilenen Umutlar” başlığıyla duyurduğu gelişmede, Türk futbolcunun takımdaki önemine yakışır bir sözleşme uzatmasıyla ödüllendirildiğini yazdı. AS ise “Güler, boş bir kağıda sözleşme imzaladı” ifadesini kullandı. Gazete, Arda’nın “Hayalim, bu eşsiz tarihte iz bırakmak” sözlerine de yer verdi. AS’ın aktardığına göre Mbappé de sözleşmenin uzatılmasını “Bu gece daha huzurlu uyuyacağım” sözleriyle kutladı.

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