A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0 yenildi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Millilerimiz, sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında, A Millilerimizin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'e Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe şok bir davranışta bulundu. Milli futbolcu Arda Güler'in topa vuracağı sırada, Mbappe'nin konsantrasyonunu bozmak amacıyla genç oyuncuya doğru bağırarak baskı uyguladığı görüldü. 21 yaşındaki Arda Güler'in vuruşu öncesi yaşanan bu anlar, maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu. Arda'nın vuruşu ise baraja çarparak kornere çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.