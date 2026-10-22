Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında gülümseten bir mesajlaşma yaşandı. Fransız futbolcunun vuruşunu kale çizgisinde tamamlayan Arda, sosyal medya paylaşımında gülen surat emojisiyle "Golünü çaldığım için özür dilerim" dedi.

Mbappe de milli futbolcuya kalp emojisinin yer aldığı "Küçük kardeşim" paylaşımıyla yanıt verdi.

"EĞER MEVZU ARDA İSE GOLÜMÜ ONA VEREBİLİRİM"

Arda Güler, maçın ardından Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada gol pozisyonuna ilişkin soruyu, "Golü Mbappe'nin elinden 'çaldım' diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" sözleriyle yanıtladı.

Mbappe ise takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı."

REAL MADRİD ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da Leipzig'i ağırlayan Real Madrid, 4-1'lik galibiyetle üçte üç yaptı. İspanyol ekibi, 9 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 52. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Milli futbolcu, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Takımının toplu ve topsuz oyundaki performansından memnun olduğunu belirten Arda, "Ortaya koyduğumuz performans çok iyiydi, gerçekten memnunuz. Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz Real Madrid’iz ve her maçı kazanmak zorundayız" dedi.

Santiago Bernabeu'daki atmosferin önemine de değinen Arda, kendi sahalarında taraftarları için her şeylerini ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

EL CLASICO İÇİN "HAZIRIZ" MESAJI

Arda Güler, hafta sonu LaLiga'da oynayacakları Barcelona derbisine ilişkin de "Büyük bir maç, üst düzey bir karşılaşma olacak; kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız" ifadelerini kullandı.