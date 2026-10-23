Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton ile yaptığı iş birliğinden 4,5 milyon euro kazandığı iddia edildi.

Onedio Spor'un Türk basınına yansıyan iddialara dayandırdığı haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu markanın ürünlerini tanıtan çekimlerde kamera karşısına geçti. Çekimler karşılığında elde ettiği ileri sürülen 4,5 milyon euroluk gelir ise iddia olarak aktarıldı.

10 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Bu sezon Real Madrid'de 10 maçta 2 gol ve 5 asist kaydeden Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten oyuna girerek iki asist yaptı. Milli futbolcu, Sevilla karşısında da ceza sahası dışından attığı golle gündeme geldi.

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Güler'in bonservis bedeli 20 milyon euro, anlaşmadaki bonuslar ise 10 milyon euroya ulaşan tutarda olmuştu. Oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri 100 milyon euroya ulaştı.