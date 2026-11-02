Arda Güler'in Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta yaptığı asist, Guti'den övgü aldı. DAZN'da yorumculuk yapan eski Real Madridli futbolcu, milli oyuncunun tek dokunuşla Bellingham'ı golle buluşturmasını futbol zekasıyla açıkladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 21. dakikada Mbappe'den gelen topu tek dokunuşla savunma arkasına koşan Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden kaleciyi geçip topu ağlara yolladı. Bu golle fark ikiye çıkarken Arda da sezonun altıncı asistine ulaştı.

'DAHİCE BİR ASİSTTİ'

Guti, Arda'nın top daha ayağına gelmeden vereceği pası düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham’ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."

Arda'nın tek dokunuşla savunma hatlarını aşan paslarından etkilendiğini söyleyen Guti, bu yeteneğin kendi futbolculuk dönemindeki oyun tarzını da hatırlattığını ifade etti.

67 DAKİKADA 6 KİLİT PAS

Racing Santander karşısında 67 dakika sahada kalan Arda Güler, 6 kilit pas verdi ve 2 büyük şans yarattı. Yüzde 97 pas isabetiyle oynayan milli futbolcu, girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 13. resmi maçına çıkan Arda, 3 gol ve 6 asistle toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

La Liga'nın 11. haftasındaki karşılaşmada Real Madrid'in diğer gollerini 11. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 36. dakikada Yan Diomande attı. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, El Clasico'da yendiği lider Barcelona'yı 3 puan geriden takibini sürdürdü.