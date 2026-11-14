Real Madrid'in Arda Güler'e sunduğu öne sürülen yeni sözleşmenin ayrıntıları İspanyol basınında yer aldı. El Debate'nin haberine göre, milli futbolcuya 5 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon euro maaş teklif edildi.

Arda Güler'le yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı iddiası, geçtiğimiz haftalarda da İspanyol basınına yansımıştı. Son haberde milli futbolcunun bu teklife imza atmasının beklendiği belirtildi.

HAFTALIK 153 BİN 846 EURO

Haberde, Arda Güler'in mevcut yıllık maaşının bonuslar hariç 6 milyon 250 bin euro olduğu aktarıldı. Milli futbolcu, teklif edilen rakama imza atarsa haftada 153 bin 846 euro, günde ise 21 bin 917 euro kazanacak.

MOURINHO DÖRT İSİMLE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Jose Mourinho'nun Real Madrid'de Arda Güler, Bellingham, Valverde ve Tchouameni'yi dokunulmaz olarak gördüğü de öne sürüldü. Portekizli teknik adamın yönetimden bu dört futbolcuyla sözleşme yenilenmesini istediği belirtildi.