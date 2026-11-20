Real Madrid'le sözleşmesini 2032'ye kadar yenileyen Arda Güler'in yeni maaşına ilişkin bir iddia gündeme geldi. La Razon'un Capology'ye dayandırdığı habere göre milli futbolcunun brüt sabit maaşı iki katına çıkacak.

Haberde, Arda Güler'in 2025-26 sezonunda 5,21 milyon euro olan brüt sabit maaşının, 2026-27 sezonunda 10,42 milyon euroya ulaşacağı öne sürüldü.

Sabit maaştaki artışın bonuslara da yansıyacağı belirtildi. Milli futbolcunun tüm bonusları hak etmesi durumunda toplam kazancının 13,02 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, 4 gol atarken 6 asist yaptı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.