Belçika'nın kalecisi Senne Lammens, A Milli Futbol Takımı'nı deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Arda Güler'in attığı golü övdü. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasındaki maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Lammens, gole ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Arda Güler'in golü... Bazı anlarda sadece rakibinizi alkışlarsınız. Öyle bir goldü. Şapka çıkarmak gerekir" Belçikalı kaleci, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde ise "Maçın son bölümünde zorlandık ama kazanmayı hak ettik" dedi.

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