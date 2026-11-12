Belçika'nın kalecisi Senne Lammens, A Milli Futbol Takımı'nı deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Arda Güler'in attığı golü övdü. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasındaki maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Lammens, gole ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Arda Güler'in golü... Bazı anlarda sadece rakibinizi alkışlarsınız. Öyle bir goldü. Şapka çıkarmak gerekir" Belçikalı kaleci, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde ise "Maçın son bölümünde zorlandık ama kazanmayı hak ettik" dedi.