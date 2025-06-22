Talihsiz olay sonrası ailesi tarafından sudan çıkarılan küçük Arda, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 ay boyunca entübe edilen Arda’ya, hipotermi tedavisi uygulandı; başı buzla sarıldı ve yutma refleksi olmadığı için boğazına trakeostomi açıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren Arda, 7 yaşına geldiğinde hâlâ yatağa bağlı da olsa hayatta kalmayı başardı.

Anne Nazan Yıldırım, oğlunun yaşama tutunması için verdikleri mücadeleyi anlatarak, “Haftanın 7 günü fizyoterapistimiz var. Yoğun bir fizik tedavi sürecimiz var. Sabahları ilaçlarını, mamalarını veriyorum. Engelli de olsa sağlam da olsa benim çocuğum.Evde sağlık hizmeti sayesinde işlemlerimizi hastaneye gitmeden hallediyoruz.” dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Deniz Boybeyi, Arda’ya yaklaşık 6 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, “Evde sağlık hizmeti, 0-18 yaş arası, sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan, yatağa bağlı çocuklara ev ortamında sağlık hizmeti sunan bir birimdir” dedi. Ankara’da sadece Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri bünyesinde çocuklara yönelik bu hizmetin sunulabildiğini belirtti.

Dr. Boybeyi, şu anda birimlerinin yaklaşık 400 çocuk hastaya aktif hizmet verdiğini ve bu hizmetler arasında muayene, kan tetkikleri, pansuman, tıbbi rapor düzenleme gibi işlemlerin yer aldığını söyledi. Amaçlarının çocukların hastane ortamına gitmeden tüm sağlık ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurguladı.

Ayrıca görüntülü muayene sistemine de değinen Dr. Boybeyi, son bir yıldır bazı durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu sistemle uzaktan muayene gerçekleştirdiklerini ifade etti.