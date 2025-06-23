İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakayı eflatun - beyazlılar 3-1 kazandı.
Mücadelenin henüz 7. dakikasında Asencio direkt kırmızı kart gördü ve Real Madrid 10 kişi kaldı.
ARDA GÜLER'DEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 60 dakika sahada kaldı. Yüzde 92 pas isabetiyle oynayan milli futbolcu, 1 golünün yanına 1 top çalma ve 1 pas arası ekledi.
10 kişi kalmasına rağmen etkili oyununa devam eden eflatun beyazlılar önce Bellingham ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında ise Arda Güler, 43. dakikada farkı 2'ye çıkarttı.
İkinci yarıda ise Valvarde, 70. dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 81. dakikasında ise Montiel, Pachuca'nın tek golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte turnuvadaki ilk galibiyetini elde eden İspanyol devi, puanını 4'e yükseltti. Pachuca ise 0 puanda kaldı.