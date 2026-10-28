Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias, transfer haberleriyle gündemde. Tutto Mercato'nun haberine göre Napoli, 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla en çok ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tobias, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Genç futbolcunun birçok Avrupa kulübünün gözlemcileri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Haberde, Napoli dışında da çeşitli Avrupa kulüplerinin kış transfer döneminde Tobias için Shakhtar Donetsk'e teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2029 YAZINDA BİTİYOR

Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 12 maçta 982 dakika süre alan Tobias, 2 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yazında sona eriyor. Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 25 puanla zirve ortaklığını sürdürüyor. Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da 4 puan topladı.