UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Londra'da konuk ettiği Sporting CP'ye 1-0 mağlup oldu. Ukrayna ekibi, Inter yenilgisinin ardından Sporting karşısında da puan alamadı.
İki takımın kontrollü oynadığı karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Issa Doumbia kaydetti. Portekiz temsilcisi, bu golle üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.
SHAKHTAR 4 PUANDA KALDI
Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Shakhtar Donetsk, ikinci haftada AEK'yi 3-1 mağlup etmişti. Üçüncü haftada ise deplasmanda Inter'e 1-0 yenilmişti.
Sporting karşısındaki mağlubiyetle Shakhtar, dört maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puanda kaldı.
Arda Turan'ın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.