Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A Milli Takım ile anılması üzerine yöneltilen soruya yanıt verdi. Turan, ülkesini temsil etmenin de kulübüne karşı sorumluluğunun da kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Savaş sırasında bir Ukrayna kulübünün başına geçerek üstlendiği sorumlulukla milli takım ihtimalini birlikte değerlendirmenin ne kadar zor olduğu sorulan Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak.”

Turan, görevine ilişkin tutumunu ise “Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım.” sözleriyle dile getirdi.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

Turan, geride kalan hafta içinde yaptığı açıklamada da milli takımın her seviyesinde forma giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söylemişti. İsmi üzerinde insanların birleşmesini heyecan verici bulduğunu belirten teknik direktör, Türkiye'deki teveccüh için teşekkür etmişti.

Ülkeye hizmet etmenin yalnızca milli takımda görev almakla sınırlı olmadığını ifade eden Turan, “Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz.” demişti.

Genç bir teknik direktör olarak sahada daha fazla kalıp kendisini geliştirmek istediğini vurgulayan Turan, Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'daki görevlerine atıfta bulunarak bu temsil görevini sürdürmenin Türkiye adına daha kıymetli ve faydalı olacağını düşündüğünü belirtmişti.

“BÖYLE BİR İKNA DURUMU YOK”

Milli takım konusunda ikna edilmeyi bekliyormuş gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu da dile getiren Turan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Bu, beni gerçekten çok rahatsız ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Turan, sözleşmesi boyunca Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hedeflerine ve söz verdiği oyunculara bağlı olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Sayın Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyunculara sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net şekilde anlaşılmıştır.”