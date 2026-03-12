Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Polonya temsilcisi Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 yendi. Turan'ın öğrencileri, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Shakhtar'ın ev sahipliğinde yine Polonya'da oynanacak karşılaşma öncesi önemli avantaj elde etti. Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 36'da Marlon Gomes, 48'de Newerton Palmares ve 85'te Isaque'den gelirken, Lech Poznan'ın tek sayısını 70'te Mikael Ishak kaydetti. 19 Mart'ta çeyrek finalisti belirleyecek olan karşılaşma, Shakhtar'ın ev sahipliğinde ancak savaş sebebiyle Polonya'da, Wisla Krakow'un stadı olan Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.