Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen toplantıda Türk teknik adam Arda Turan ile orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov açıklamalarda bulundu.

Futbolun güzel hikayeler barındırdığını belirten 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için hikaye barındıran tarihi bir statta, özel bir hikaye olacak. Buraya Shakhtar'ın hocası olarak gelmek heyecan verici. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Beşiktaş; kulübü, tarihi, kültürü, teknik direktörü ve futbolcularıyla önemli bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Athletic Bilbao'yu yendi. Bu statta anları doğru oynamalısınız. Anları değiştirecek birçok oyuncuya sahipler. Bu da bizi daha çok rekabete sokuyor. Genç ve rekabetçi oyuncularımız var. Yarın da geri adım atmadan oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hangi takım elenirse üzücü ve yazık olacak. İki büyük takımın bu turda karşılaşması şanssızlık diye düşünüyorum ama futbol hikayelerle güzel." ifadelerini kullandı.

Topa sahip olmanın öneminden bahseden Arda Turan, "Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60'ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Beş maçlık seriyi de böyle yakaladılar. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş de oynayabilir set de. Atmosfer yarın iki yöne de itebilir. Topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum. 2004'te Yunanistan ve Atletico Madrid ile biz. Felsefemiz topa sahip olmak. İki büyük takımın karşılaşması büyük olur. Anları oynamak maçın kilit noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

'Bizim bir hayalimiz var'

Kısa sürede bir şeyleri değiştirmenin çok zor olduğunu anlatan genç teknik direktör, "Bütün hocaların oyun planına saygı duyuyorum. Ben hücum oyuncularının ceza sahasına yakın noktada topla buluşmasını daha değerli buluyorum. Onların gelişimi beni mutlu ediyor. Son 15 dakikada yediğimiz gollere gelince enerji, bulunduğunuz konum, tüm dengeler her şeyi değiştirebilir. Yoğun çalışıyoruz. Fiziksel olarak yüzde 100 hazır olursak istediğimiz taktiğe dönebiliriz. Taktikten önce prensipler üzerinde duruyoruz. Önemli detaylar var. Bizim bir hayalimiz var. Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

Sudakov: "Planımız gizli, ne olduğunu yarın göreceksiniz"

Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ancak kendi planlarını uygulamak istediklerini dile getirdi. Kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını aktaran Ukraynalı futbolcu, "Bizim kendi planlarımız var. İlginç bir maç olacak. Güçlü bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Planımız gizli, ne olduğunu yarın göreceksiniz." diye konuştu. Arda Turan'ın gelişiyle takım ve kendi oyununda değişiklikler olduğunu belirten Sudakov, "Serbest bir oyuncu gibi oynuyordum. Şu an daha 10 numaraya yakın gibi oynuyorum. Hocam, ceza sahasına yakın ve agresif oynamamı istiyor. Oyunla ilgili detayları da veriyor. Bunları önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.