UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşını da 2-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, final şansını kaçırdı. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan ise karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"RAHATÇA KONUŞABİLECEĞİM BİR KONU DEĞİL"

Maç sonunda gelen "Galatasaray'ın size olan ilgisine ilişkin söylentiler doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Turan, "Bu, benim rahatça konuşabileceğim bir konu değil. Çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım. Şu an orada harika bir teknik direktör olarak tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an için Galatasaray adına en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"ASLA SIRTIMI DÖNMEM"

Shakhtar ile ilgili de konuşan genç teknik adam, "Shakhtar Donetsk bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı sundu. Şu anda tüm kalbim ve aklımla bu kulübe bağlıyım. Bu formaya ve ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygım var. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz ancak biz birlikte ilerliyoruz. Kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili hayallerim var ve bana bu şans verildiyse hayatım boyunca asla sırtımı dönmem" dedi.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Kendisini takip etmeye gelen eski hocası Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açan Turan, "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki o kenarda olsaydı hücum tarafında daha agresif olur ve daha iyi çözümler üretebilirdi" diye konuştu.