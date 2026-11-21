Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Arena Lviv'de Livyi Bereh'i ağırladı. Karşılaşmaya lider çıkan Shakhtar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Shakhtar'ın ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça ulaştı.

'OYUNCULARIMI HİÇ BU HALDE HATIRLAMIYORUM'

Karşılaşma sonrası konuşan Turan, oyundan hiç memnun olmadığını belirtti. Turan, "Bu vücut diliyle Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapamayız. Şu anda Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz. Hiç memnun değilim. Önce kendimden memnun değilim. Demek ki taktiksel olarak bu maçları çözemiyorum. Önce kendimi check edeceğim. Çünkü bu sisteme çok emek verdik ama antrenmanda bile böyle oynamamıştık. Oyunda kreatiflik görmüyorum. Bunun ilk sebebi oyuncuların kalitesizliğinden değil, konsantrasyon ve maça doğru hazırlanamamak da olur. Oyuncularımı bu şekilde hazırlıyorsam ve üretemiyorsak, bu noktada da problem bende demektir. Kendimi check edeceğim. Problem bende diye düşünüyorum. Oyuncularımın hiç bu halde olduklarını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Shakhtar Donetsk, sıradaki maçında 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Arda Turan'ın ekibi, ligde ise 30 Kasım Pazartesi günü Bukovyna'yı konuk edecek.