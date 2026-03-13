UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Polonya temsilcisi Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Turan'ın öğrencileri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ev sahipliğinde de yine Polonya'da oynanacak maç öncesi büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Polonyalı bir gazeteci, Turan'a "Dünyanın en büyük stadyumlarında, Türkiye'de oynadın, buradaki atmosferi nasıl değerlendirirsin? Birçok teknik direktör buradaki atmosferin çok iyi olduğunu söylüyor" şeklinde soru yöneltti. Ancak Turan'ın bu soru karşısında Polonyalı taraftarları övmesi beklenirken verdiği cevap olay oldu. Genç teknik direktörün Galatasaray ve Atletico Madrid'i örnek göstererek verdiği yanıt şöyle:

"Buna saygı duyuyorum ve taraftarları en üst seviyede tutuyorum. Bugün harika taraftarlar ve harika bir ambiyans gördüm ama...

"BEN GALATASARAY'DA DOĞDUM"

Ben Galatasaray'da doğdum. Biliyorsun, Galatasaraylıyım. Dünyanın en iyi taraftarları onlar. Ayrıca Atletico Madrid ve eski Vicente Calderon da olağanüstü atmosfere sahipti. Poznan taraftarına saygı duyuyorum ama dünyada daha iyi taraftarlar gördüm. Saygı duyuyorum ama ben Galatasaraylıyım kardeşim..."